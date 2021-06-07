СК проводит обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге из-за сбитого человека

СК проводит обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге из-за сбитого человека
Один из парней 14 мая у дома по Невскому проспекту на большой скорости наехал на местного жителя 1980 года рождения. Фото: Pixabay

Следственный комитет России по городу на Неве продолжается расследование уголовного дела, связанного с небезопасными электросамокатами.

Одна из организаций даёт петербуржцам в аренду самокаты, правила управления которых не урегулированы на законодательном уровне. Неизвестные люди из числа руководства этой компании с 13 по 14 мая, пренебрегая безопасностью, предоставили электросамокаты в аренду двум молодым человекам 20 лет и 21 года.

Один из них 14 мая по Невскому проспекту на большой скорости наехал на петербуржца 1980 года рождения. Затем оба молодых человека избили мужчину. Организация не приняла мер безопасности движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования.

Сейчас в сервисном центре компании проводится обыск, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Просвещения госпитализировали пенсионерку после встречи с самокатом.
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