СК проводит обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге из-за сбитого человека

Следственный комитет России по городу на Неве продолжается расследование уголовного дела, связанного с небезопасными электросамокатами.

Одна из организаций даёт петербуржцам в аренду самокаты, правила управления которых не урегулированы на законодательном уровне. Неизвестные люди из числа руководства этой компании с 13 по 14 мая, пренебрегая безопасностью, предоставили электросамокаты в аренду двум молодым человекам 20 лет и 21 года.

Один из них 14 мая по Невскому проспекту на большой скорости наехал на петербуржца 1980 года рождения. Затем оба молодых человека избили мужчину. Организация не приняла мер безопасности движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования.

Сейчас в сервисном центре компании проводится обыск, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается.