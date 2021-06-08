В Ленобласти ввели режим повышенной готовности в связи с радиационной опасностью

В Ленобласти ввели режим повышенной готовности в связи с радиационной опасностью
Во Всеволожском районе введен режим повышенной готовности из-за радиационной опасности. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области во Всеволожском районе ввели режим повышенной готовности в связи с радиационной опасностью. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

Так, условия в деревне Кузьмолово во Всеволожском районе Ленобласти, предполагают радиационное загрязнение среды.

Таким образом Всеволожский район теперь находится в режиме повышенной готовности.

Новый порядок начинает работать с 10 утра 8 июня. Все это связано с ситуацией, которая произошла на территории Радиационного комплекса в деревне Кузьмолово. Ранее он входил в состав ФГУП «Прикладная химия».

На территории комплекса, а также в радиусе одного километра от нее признали предрасположенными к возникновению радиационных загрязнений.

Известно, что алгоритм действий при возникновении такой ситуации объяснили всем ответственным должностным лицам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мраморное море в Стамбуле покрылось слизью, убивающей морских обитателей.

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