Мраморное море в Стамбуле покрылось слизью, убивающей морских обитателей

В этом году загрязнение достигло рекордных масштабов: пятно видно даже из космоса. Фото: скрин TwitterIstanbul Technical University

В этом году загрязнение достигло рекордных масштабов: пятно видно даже из космоса. Фото: скрин TwitterIstanbul Technical University

По берегу Мраморного моря со стороны Турции расползлась противная слизь с запахом тухлых яиц.

Об этом сообщает ABC. Ученые называют эту пену «морскими соплями». Она привела к смерти множество морских зверей. Это явление – результат жизнедеятельности морских организмов, которые появились из-за цветения водорослей. . Снимки в Twitter опубликовал Стамбульский технический университет. Специалисты считают, что причина — загрязнение и глобальное потепление, которые привели к сильному росту водорослей.

Спасти побережье пообещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что причина — отходы, которые сбрасываются в море. Он поручил Министерству окружающей среды проверить и экологам план спасения моря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сине-зеленые водоросли в водоемах Петербурга назвали токсичными.