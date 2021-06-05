Мраморное море в Стамбуле покрылось слизью, убивающей морских обитателей

Мраморное море в Стамбуле покрылось слизью, убивающей морских обитателей
В этом году загрязнение достигло рекордных масштабов: пятно видно даже из космоса. Фото: скрин TwitterIstanbul Technical University

По берегу Мраморного моря со стороны Турции расползлась противная слизь с запахом тухлых яиц.

Об этом сообщает ABC. Ученые называют эту пену «морскими соплями». Она привела к смерти множество морских зверей. Это явление – результат жизнедеятельности морских организмов, которые появились из-за цветения водорослей. . Снимки в Twitter опубликовал Стамбульский технический университет. Специалисты считают, что причина — загрязнение и глобальное потепление, которые привели к сильному росту водорослей.

Спасти побережье пообещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что причина — отходы, которые сбрасываются в море. Он поручил Министерству окружающей среды проверить и экологам план спасения моря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сине-зеленые водоросли в водоемах Петербурга назвали токсичными.

водоросли загрязнение мраморное море стамбул турция экология


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 16 тысяч петербургских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по математике ...
Пожары, наезды на детей и пенсионеров, заторы на дорогах: нашествие ...
В Китае оценили слова Путина о главной проблеме империй
Британских солдат высадили из поезда у российско-эстонской границы за пьянство
Евро-2020: как добраться до стадиона в Петербурге бесплатно
В Петербурге школьница проломила череп после падения на детской площадке
В Петербурге 1-й Елагин мост ушел на капитальный ремонт
В 2021 году на гранты городским СМИ направят более 142 миллионов рублей