Сине-зеленые водоросли в водоемах Петербурга назвали токсичными

Если большой объём воды от водорослей попадёт в организм, то нужно вызвать рвоту или принять уголь. Фото: pixabay.com

Если большой объём воды от водорослей попадёт в организм, то нужно вызвать рвоту или принять уголь. Фото: pixabay.com

В 2021 году ситуация с цветением на некоторых водоёмах в Северной столице в конце мая напоминает ситуацию в начале июля, и это плохо. Об этом заявил директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков.

Сине-зелёные водоросли, умирая, выделяют токсины, сообщает 78.ru. Они могут вызывать экземы и отравления. Петербуржцам могу посоветовать, если видите зелёный цвет воды с частичками водорослей, то в этой воде не плавать и тем более пить её нельзя, это может вызвать сильное отравление. Если большой объём воды от водорослей попадёт в организм, то нужно вызвать рвоту или принять уголь, рекомендует Поздняков.

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