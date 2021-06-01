Сине-зеленые водоросли в водоемах Петербурга назвали токсичными

Сине-зеленые водоросли в водоемах Петербурга назвали токсичными
Если большой объём воды от водорослей попадёт в организм, то нужно вызвать рвоту или принять уголь. Фото: pixabay.com

В 2021 году ситуация с цветением на некоторых водоёмах в Северной столице в конце мая напоминает ситуацию в начале июля, и это плохо. Об этом заявил директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков.

Сине-зелёные водоросли, умирая, выделяют токсины, сообщает 78.ru. Они могут вызывать экземы и отравления. Петербуржцам могу посоветовать, если видите зелёный цвет воды с частичками водорослей, то в этой воде не плавать и тем более пить её нельзя, это может вызвать сильное отравление. Если большой объём воды от водорослей попадёт в организм, то нужно вызвать рвоту или принять уголь, рекомендует Поздняков.

В скором времени начнётся благоустройство пляжа «Золотой» в Курортном районе. Всего в районе 14 пляжей: 10 вдоль Финского залива и 4 озёрных.

Проверили 15 игровых комплексов, подготовлены питьевые фонтаны, установлено 12 новых туалетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 15 пляжей одобрили для отдыха.

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