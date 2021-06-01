В Петербурге 15 пляжей одобрили для купания

Решение о допуске на другие пляжи будет принято летом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Решение о допуске на другие пляжи будет принято летом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Для плавания в Северной столице из 26 пляжей одобрили 15.

Об этом сообщил замначальника Центра ГИМС МЧС России по городу на Неве Дмитрий Ермаченков. Так один разрешенный пляж находится в Кронштадтском районе, другие 14 — в Курортном.

Решение о допуске на другие пляжи будет принято летом, сообщил Ермаченков. Ещё он добавил, что с началом лета за безопасность на территории пляжей будут отвечать спасательные посты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель Range Rover едва не задавил отдыхающих на пляже в Петербурге. Водитель Range Rover попытался проехать на пляж Финского залива «Дюны» под Сестрорецком. Очевидцы предполагают, что автомобилист был пьян. Об этом стало известно в ночь на воскресенье, 30 мая, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».