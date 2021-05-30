Пьяный водитель Range Rover едва не задавил отдыхающих на пляже в Петербурге

Автомобилист пытался заехать на пляж. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Автомобилист пытался заехать на пляж. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Водитель Range Rover попытался проехать на пляж Финского залива «Дюны» под Сестрорецком. Очевидцы предполагают, что автомобилист был пьян.

Об этом стало в ночь на воскресенье, 30 мая, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель ехал по пляжу на высокой скорости, но, увидев камеру, поспешил скрыться.

«Помахал мне ручкой и начал дрифтить. По пляжу шли дети, которым пришлось убегать от машины», — написал один из свидетелей произошедшего.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном Селе школьники на велосипедах сбили женщину и уехали. По словам очевидцев, женщина получила рваные раны ног и сильные ушибы.