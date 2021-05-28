«Рваные раны»: в Красном Селе школьники на велосипедах сбили женщину и уехали

В Красносельском районе Петербурга двое школьников сбили женщину.

Инцидент произошел в пятницу, 28 мая, около 14 часов на тротуаре в Красном Селе. По предварительным данным, велосипедами управляли дети.

«Сбили женщину и с места происшествия предпочли скрыться», — сообщили в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина получила рваные раны ног и сильные ушибы. Ее доставили в травматологическое отделение. Решается вопрос о необходимости госпитализации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего на Волхонском шоссе. В результате удара у иномарки оказались полностью разбиты правое переднее крыло и лобовое стекло.