Детский лагерь «Мечта» обыскивают следователи: родители сообщили об отсутствии вожатых и воспитателей

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: СК РФ по Ленобласти
Следователи проверяют место. Фото: СК РФ по Ленобласти

В Ленобласти следователи завели уголовное дело после сообщений в СМИ о беспределе, творящемся в детском лагере «Мечта» в поселке Мичуринское.

Родители детей, которых отправили на смену в «Мечту», забили тревогу в социальных сетях. По их сообщениям, в лагере не было вожатых и воспитателей, а дети с 30 мая якобы жили сами по себе. На территории лагеря плохая связь, поэтому многие не могли дозвониться до детей.

Как утверждают родители, в лагере были дети, которые обижали младших. Одна из бабушек написала, что ее внука били головой о стену. Кроме того, со слов взрослых, дети свободно покидали лагерь и гуляли по окрестностям. Об этом пишет «Фонтанка».

Как сообщили в областном следственном управлении СК, по сообщениям было открыто уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следователи осмотрели детский лагерь. Проводятся обыски, изымается документация. Правоохранители оценят деятельность должностных лиц, допустивших работу лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги.

Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лагерях Петербурга коронавирус запретил родительские дни.

детский лагерь "мечта" ленобласть ск


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мертвого юношу вытащили из Невы у Петропавловской крепости
У Покровской больницы в Петербурге вновь образовались очереди из машин ...
Ведущего «Пусть говорят» на Первом канале госпитализировали с ...
Диетолог Нефедова предупредила о вреде газировок при похудении
Детский лагерь «Мечта» обыскивают следователи: родители сообщили ...
В 2021 году восстановят 7 городских фонтанов
В Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина
Для сирот и льготников закупят 50 квартир в Петербурге