В лагерях Петербурга коронавирус запретил родительские дни

В 2021 году продолжают действовать санитарно-эпидемиологические требования к организации детского отдыха.

На пресс-коференции в «Интерфакс» 27 мая начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи комитета по образованию Кира Остапенко объяснила, что приезжать к своим детям в лагеря Северной столицы родители не смогут. Данная мера связана с коронавирусными ограничениями.

Этим летом все еще действуют некоторые санитарно-эпидемиологические правила по организации отдыха. Они касаются и количества детей в учреждениях, и заезду и выезду детей.

Кроме того, работникам лагерей необходимо сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать масочный режим.

Кира Остапенко отмечает, что такие ограничения не предусматривают мероприятия с участием родителей в лагерях.

Чиновник объяснила, что привычных родительских дней не будет. Однако лагерь может создать систему дистанционного контакта с родителями, при этом проникать на территорию лагеря родственникам нельзя.

Также планируется организация передачи вещей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детские лагеря Ленобласти открыли свои двери.