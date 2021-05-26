Детские лагеря Ленобласти открыли свои двери

Детские лагеря Ленинградской области могут начать принимать детей. Об этом сообщает администрация Ленобласти.

Сообщается, что все договора, связанные с обеспечением лагерей питанием заключены. Кроме того, во всех учреждениях была проведена санитарная обработка.

В этом году в регионе будут принимать детей 510 лагерей различных форм собственности. Так, 60 из них загородные, то есть работают круглый год.

Стоит отметить, что организации отдыха и оздоровления охотно примыкают к программе кэшбэка.

Таким образом уже к 15 июня будет понятно, как проводится процедура возврата денег для тех, кто купил путевку до 25 мая.

Данные вопросы были освещены на заседании по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2021 году. Известно, что руководил собранием зампредседатель правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заработала программа детского кешбэка за путевки в летние лагеря.