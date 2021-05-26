В Петербурге заработала программа детского кешбэка за путевки в летние лагеря

На отдых детей в этом году из бюджета Петербурга выделили 2,4 млрд рублей, а из федерального — 12 млрд рублей. Фото: Бечин Денис

На отдых детей в этом году из бюджета Петербурга выделили 2,4 млрд рублей, а из федерального — 12 млрд рублей. Фото: Бечин Денис

С сегодняшнего дня в Петербурге начала работать программа детского кешбэка за путёвки в летние лагеря. Она продлится до 31 августа с возвратом ребёнка до 15 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Ирины Потехиной. Детский туристический кешбэк — это возврат половины стоимости путёвки, однако не более 20 тысяч рублей. Это касается всех всех путёвок, купленных за всю стоимость или с использованием сертификата. Сейчас горожанам выдали 33 тысячи сертификатов.

Люди, оплатившие отдых до начала программы, с 15 июня могут вернуть свои деньги через Госуслуги. Для этого им нужно документы об оплате путёвки, а после — о предоставлении услуги.

Петербуржцам напомнили, что программа кешбэка будет действительна только при оплате путёвки картой «Мир» и регистрации. При отмене путёвки в лагерь цена путёвки вернётся на карточку, а кешбэк спишется автоматически.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два оздоровительных лагеря Ленобласти стали участниками программы кешбэка.