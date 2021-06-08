Вице-губернатор Ильин: ситуация в Радиационном комплексе в Кузьмолово не представляет опасности для жителей Ленобласти

Ильин заявил, что объект с потенциальной радиационной опасностью в Кузьмолово, не представляет опасности для населения. Фото: мвд.рф

Ильин заявил, что объект с потенциальной радиационной опасностью в Кузьмолово, не представляет опасности для населения. Фото: мвд.рф

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин заявил, что объект с потенциальной радиационной опасностью в Кузьмолово, не представляет опасности для населения.

Режим повышенной готовности в Кузьмолово ввели с 10 утра вторника, 8 июня. По словам Ильина, режим связан с передачей от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.

«Такое решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», — отметил Ильин.

Для мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово задействовали датчики. Превышений радиационного фона не было.

«Никаких угроз населению объект не представляет. В дальнейшем в связи с введением режима повышенной готовности информация будет доводится до населения ежедневно», — заключил вице-губернатор.

Речь идет о Радиационном комплексе, который ранее входил в состав ФГУП «РНЦ«Прикладная химия». Комитету эконадзора, Росприроднадзору и Роспотребнадзору поручили «усилить контроль за состоянием окружающей среды и радиационной обстановкой» в Кудрово. Режим повышенной готовности в частности нужен для того, чтобы МЧС могло круглосуточно отслеживать обстановку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели режим повышенной готовности в связи с радиационной опасностью.