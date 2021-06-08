Госдума одобрила поправки, разрешающие искать пропавших людей по геолокации

Оперативные службы смогут в течение 24 часов получить данные о том, с кем пропавший человек связывался по телефону, и где находится устройство. Фото: pixabay

Оперативные службы смогут в течение 24 часов получить данные о том, с кем пропавший человек связывался по телефону, и где находится устройство. Фото: pixabay

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранителям узнавать местоположение мобильных телефонов пропавших людей для их поиска.

Поправки вносятся в закон об оперативно-розыскной деятельности. Согласно документу, оперативные службы смогут в течение 24 часов получить данные о том, с кем пропавший человек связывался по телефону, и где находится устройство. Разрешение суда при этом не понадобится.

Правоохранители должны будут в течение суток уведомить суд о своих действиях. Если после этого в течение 48 часов суд не даст разрешение, то доступ к этой информации будет прекращен.

Кроме того, поиск несовершеннолетних и недееспособных людей по геолокации будет начинаться сразу после того, как их законные представители дадут письменное согласие на поиски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года в Петербурге исчезли 186 детей: живыми нашли не всех, а четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести.