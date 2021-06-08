Прокуратура подключилась к проверке детского лагеря под Приозерском

Прокуратура подключилась к проверке детского лагеря под Приозерском
Проводится проверка. Фото: pixabay.com

Прокуратура проводит проверку информации о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Мечта».

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также действиям ответственных должностных лиц. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

По словам родителей детей, в лагере не было вожатых и воспитателей, а дети с 30 мая якобы жили сами по себе. На территории лагеря плохая связь, поэтому многие не могли дозвониться до детей. Как утверждают родители, в лагере были дети, которые обижали младших, пишут СМИ. Одна из бабушек написала, что ее внука били головой о стену.

Следователи проводят обыски в лагере, изымается документация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти следователи завели уголовное дело после сообщений в СМИ о беспределе, творящемся в детском лагере «Мечта» в поселке Мичуринское.

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