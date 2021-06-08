Федерация профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
Федерация беспокоится о затяжном выполнении поручения, отметил Шмаков, сообщает РИА «Новости». В письме указывается, что правительство не одобрило ни один из законопроектов о пенсии и её индексации, но при этом не внесло свой вариант на эту тему.
В письме ФНПР просит вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов озвучил идею ограничения по отношению к коллекторам. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов озвучил идею ограничения по отношению к коллекторам. Депутат считает, коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность.