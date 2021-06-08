Федерация профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Федерация профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий
Федерация беспокоится о затяжном выполнении поручения. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
Федерация беспокоится о затяжном выполнении поручения, отметил Шмаков, сообщает РИА «Новости». В письме указывается, что правительство не одобрило ни один из законопроектов о пенсии и её индексации, но при этом не внесло свой вариант на эту тему.
В письме ФНПР просит вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов озвучил идею ограничения по отношению к коллекторам. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов озвучил идею ограничения по отношению к коллекторам. Депутат считает, коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность.
деньги индексация Михаил Шмаков пенсия ФНПР


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Германии прокомментировали решение США не вводить санкции против ...
Фронтмен Little Big раскрыл подробности отношений с солисткой группы
Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ в Петербурге и Ленобласти
Петербургские трамваи будут работать по ночам в дни матчей Евро-2020
Онкологию в России будут лечить по-новому
Сына расчлененного Энди Картрайта и Марины Кохал не отдадут в детдом: ...
Неизвестный открыл стрельбу у школы в Волжском. Есть пострадавшие
Следком расследует дело об уничтожении захоронения бойцов Красной Армии в ...