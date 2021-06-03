Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Фото: Baltphoto
Депутат считает, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность. Фото: Baltphoto

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну категорию россиян.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов озвучил идею ограничения по отношению к коллекторам, сообщает РИА «Новости». Депутат считает, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность и вообще запретить им называть себя гражданином.

Милонов считает, что надо «быть полным подонком», чтобы звонить матерям и угрожать им, что убьют детей, если она не вернет долг, прокомментировал Милонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший депутат ЗакСа Ленобласти обвинил Милонова в том, что он не возвращает крупный долг. Депутат Госдумы якобы взял деньги на строительство храма, но не вернул их даже спустя три года. Политик занял деньги на строительство храма, но так и не посчитал нужным рассчитаться.

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