Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну категорию россиян.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов озвучил идею ограничения по отношению к коллекторам, сообщает РИА «Новости». Депутат считает, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность и вообще запретить им называть себя гражданином.

Милонов считает, что надо «быть полным подонком», чтобы звонить матерям и угрожать им, что убьют детей, если она не вернет долг, прокомментировал Милонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший депутат ЗакСа Ленобласти обвинил Милонова в том, что он не возвращает крупный долг. Депутат Госдумы якобы взял деньги на строительство храма, но не вернул их даже спустя три года. Политик занял деньги на строительство храма, но так и не посчитал нужным рассчитаться.