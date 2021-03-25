Бывший депутат ЗакСа Ленобласти обвинил Милонова в том, что он не возвращает крупный долг

Депутат Госдумы якобы взял деньги на строительство храма, но не вернул их даже спустя три года.

Бизнесмен и бывший депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров рассказал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов на протяжении трех лет не возвращает ему крупный долг. Политик занял деньги на строительство храма, но так и не посчитал нужным рассчитаться, отметил Петров в своем Facebook.

«Деньги он брал под свое честное имя на строительство очередной церкви. Я совершенно не против появления новых храмов, но меня он даже не пригласил на открытие этой церкви»,

— написал Петров.

Таким образом бизнесмен прокомментировал слова Милонова, который возмутился из-за заработков чиновников Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у жены Навального.