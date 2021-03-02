Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у жены Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов просит МВД РФ проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у жены блогера и оппозиционера Юлии.

Соответствующий запрос направлен на имя начальника главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Валентины Казаковой, сообщает РИА «Новости».

«…подтверждение или, наоборот, опровержение наличия иностранного гражданства у Юлии Навальный (ровно как и у ее супруга) стало бы важным дополнением к информационной картине событий, ключевыми участниками которых они стали явно или косвенно», — объясняет парламентарий.

В последнее время в СМИ появлялась информация о наличии у Навального немецкого гражданства. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал фото, на котором якобы изображено удостоверение гражданина Германии, выданное на имя Юлии Навальной. Позже он заявил, что фотография является подделкой и принес извинения Навальной. Юлия извинения не приняла и назвала публикацию дизайнера фейком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что супруга Алексея Навального сопровождала оппозиционера при его перевозке из Омска в берлинскую клинику. Транспортировка на его состояние не повлияла. Известный российский политик Алексей Навальный, который 22 августа был транспортирован в клинику «Шарите» в Берлине, прилетел из России в сопровождении своей жены Юлии.