Юлия Навальная прилетела в Берлин вместе с мужем

Супруга Алексея Навального сопровождала оппозиционера при его перевозке из Омска в берлинскую клинику. Транспортировка на его состояние не повлияла.

Известный российский политик Алексей Навальный, который 22 августа был транспортирован в клинику «Шарите» в Берлине, прилетел из России в сопровождении своей жены Юлии. Об этом сообщают представители фонда Cinema for Peace, который выступил организатором транспортировки оппозиционера из омской больницы в берлинскую.

Отмечается, что лечащие врачи Навального оценивают состояние пациента как стабильное, однако он по-прежнему остается в очень критическом состоянии. Глава фонда Яка Бизил сообщил, что транспортировка не ухудшила состояние больного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анализы показали наличие алкоголя и кофеина в организме Навального.