Анализы показали наличие алкоголя и кофеина в организме Навального

Медики взяли у оппозиционера Алексея Навального анализы и обнаружили в них алкоголь и кофеин, других токсичных веществ не было.

Напомним, утром 20 августа политика госпитализировали в больницу в Омске. Ему стало плохо прямо на самолете Томск — Москва. Сейчас он находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое. В ночь на 22 августа Навального транспортировали на самолете в немецкую клинику «Charite».

Как сообщили в Минздраве Омской области, одной из версий его резкого заболевания было отправление неопознанным токсином. В ведомстве подчеркнули, что в моче был только алкоголь и кофеин, а других опасных веществ, таких как оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды, не нашли.

Также медики нашли на его одежде и руках 2-этилгексил дифенил фосфат, который не опасен для человека. Его используют в промышленной химии при производстве полимеров. В анализах Навального этого вещества не выявили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине.