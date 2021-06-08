Фронтмен Little Big раскрыл подробности отношений с солисткой группы

Фронтмен Little Big раскрыл подробности отношений с солисткой группы
Роман с Софьей Таюрской у Ильи Прусикина начался после пяти лет крепкой дружбы. Фото: instagram

Солист группы Little Big Илья Прусикин раскрыл об отношениях с солисткой Софьей Таюрской.

Об этом он рассказывает в YouTube-шоу «Без Души» комика Данилы Поперечного.

Прусикин поведал, что роман с коллегой начался сосем случайно. Он сообщил, что они сразу же приглянулись друг другу, но долго они оставались всего лишь друзьями.

Фронтмен высказался на тему обвинений Таюрской в распаде брака Прусикина с Татаркой. Он объяснил, что оба события никак не связаны. Роман с Таюрской у него начался после пяти лет крепкой дружбы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фронтмен Little Big осудил соотечественников, оскорбляющих певицу Manizha. Солист группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал ситуацию с россиянами и их ненавистью к отечественным исполнителям, выступив в поддержку исполнительницы Manizha.

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Фронтмен Little Big раскрыл подробности отношений с солисткой группы
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