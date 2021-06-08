Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ в Петербурге и Ленобласти

Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ в Петербурге и Ленобласти
«Везде онлайн» – это уникальный тариф с включенной подпиской на сервис Wink. Фото: предоставлено Tele2

Tele2 возможности тарифа «Везде онлайн», который без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тысяч фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов. Ранее тариф был доступен лишь в нескольких регионах страны, а с 1 июня предложение действует на всей территории присутствия Tele2. Новые пользователи тарифа получат 2021 Гб трафика.

«Везде онлайн» – это уникальный тариф с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink. Он ориентирован на активных пользователей стриминговой платформы с высокой потребностью в дата-трафике. Tele2 масштабирует тариф на всю Россию и начисляет новым клиентам объемный пакет трафика.

Пользователи тарифа «Везде онлайн» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за ежемесячную абонентскую плату 450 рублей получают 100 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 600 минут на номера других операторов России, а также доступ к онлайн-кинотеатру Wink. Смотреть фильмы можно на смартфонах или планшетах. Аккаунт позволяет одновременно подключать до пяти устройств.

Новым клиентам, которые выбрали тариф «Везде онлайн» с 1 июня по 15 июля 2021 года, оператор предоставит дополнительно 2021 Гб интернет-трафика. Период действия бонуса – 30 дней с момента его активации.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Новый тариф «Везде онлайн» уже показал свою популярность после пилотного запуска в части регионов страны. В июне мы расширяем географию действия тарифного предложения, чтобы еще больше наших абонентов могли смотреть фильмы, сериалы и ТВ-программы и трансляции спортивных событий вместе с Tele2».

Узнать подробности предложения «Везде онлайн» можно в личном кабинете, в салонах связи и на сайте оператора.

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