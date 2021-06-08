Власти Ленобласти объяснили решение о режиме повышенной готовности в Кузьмолово

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко успокоил всех, кто увидел в техническом решении, обеспечивающим контроль за передачей объекта, экологическую опасность.

По его словам, радиационный фон в Кузьмолово находился и находится на уровне природных значений, сообщает «ЛЕН ТВ 24«.

«Я хочу всех успокоить. Радиационный фон в Кузьмолово нормальный. Средства массовой информации интерпретировали техническое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было дано поручение Росимуществу в оперативно порядке перезакрепить имущество, не вошедшее в основной капитал за специализированной организацией. Для этого и был введен режим повышенной готовности, чтобы проконтролировать это решение», — сказал глава 47-го региона.

Администрация правительства Ленобласти сообщила, что решение о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово было техническим.

Режим повышенной готовности в Кузьмолово ввели с 10 утра вторника, 8 июня. Местных жителей успокоили, заявив, что ситуация в Кузьмолово не представляет опасности для поселения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ситуацию со введением повышенной готовности во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Кузьмолово прокомментировал вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.