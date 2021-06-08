Музеи Петербурга в рамках ПМЭФ-2021 подписали договор о сотрудничестве с Национальной библиотекой Катара

Музеи Петербурга в рамках ПМЭФ-2021 подписали договор о сотрудничестве с Национальной библиотекой Катара
Фото: Медиаофис Катара на ПМЭФ-2021

В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) страной-гостем стало Государство Катар.

В павильоне Катара обсуждались актуальные проблемы экономики и инновационного развития, а представители Катара и России официально озвучили планы по развитию сотрудничества двух держав. Результатом стали 60 соглашений и почти 250 деловых встреч, посвящённых содействию в области торговли, инвестиций, образования, науки, технологий и спорта.

Много внимания уделялось и вопросам в сфере культуры. Так, завершающий день ПМЭФ-2021 был посвящен образовательной и молодежной повестке. В этот день Катарская национальная библиотека, Петербургский музей исламской культуры и Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) заключили меморандумы о взаимопонимании.

Кроме того, 5 июня в рамках форума прошла церемония передачи коллекции книг от Катарской национальной библиотеки Катарскому центру арабского языка, открытому недавно при Катарско-российском центре сотрудничества.

Одной из ключевых дискуссий программы последнего дня стало обсуждение темы «Трансформация библиотеки и книги в цифровом мире», где представители национальных библиотек Катара и России вместе с ведущими российскими издательствами и IT-гигантами поделились лучшими практиками привлечения читателей и взаимодействия с ними, а также оценили, как пандемия изменила подходы к чтению книг и к образовательному процессу в целом.

Участники сессии отмечали, что с активным внедрением цифровых технологий изменились роль библиотек, сам процесс
чтения и отношение к наследию как таковому. Эксперты считают, что библиотеки сейчас двигаются в двух направлениях: переосмысляют пространство книгохранилищ с учетом развития цифровых технологий, а также расширяют количество посетителей, предоставляя удаленный доступ к фондам из любой точки мира.

В Петербурге, к примеру, библиотека имени Гоголя заметно увеличила свою аудиторию, благодаря созданию виртуального музея писателя, в честь которого она получила имя.

«Это очень серьезная революция — диджитализация наследия: то, что мы считали подлинниками конвертируется в цифровую форму, которая во многом превосходит по жизнестойкости оригинальную вещь. Музейные подлинники тленны, а их цифровые копии вечны. Следовательно, мы имеем дело с постепенным превращением подлинников в оцифрованные подлинники. Это очень сложно осознать, тем более — адаптировать к этому классические методы работы», —подчеркнул директор Кунсткамеры Андрей Головнев, — «Технология — лишь способ отношения к действительности. Диджитализация — это революция внутри каждого человека», — заявил он.
В отличие от петербургского книгохранилища, Катарская национальная библиотека с самого начала задумывалась как инновационное пространство. В этом смысле она не похожа на классические библиотеки. Ценность интеграции цифровых технологий в повседневную деятельность здесь осознали задолго до пандемии. Так, оцифровка собрания началась еще в 2012-м — с первых дней существования Катарской национальной библиотеки. Собрание насчитывает более миллиона наименований и более 500 000 оцифрованных изданий, доступных из любой точки мира.
Фото: Медиаофис Катара на ПМЭФ-2021
Открытое в 2018-м футуристическое здание площадью 42 тысячи квадратных метров — творение всемирно известного архитектора Рема Колхаса. Дизайн напоминает два куска бумаги, которые раздвинуты и сложены по углам таким образом, что формируют структуру, похожую на раковину. Инновационные технологии интегрированы во все пространства здания. Интерьер библиотеки — огромный опенспэйс, где книжные стеллажи — неотъемлемая часть самого здания. Возвышаясь над полом, они подчеркивают ценность книг в культуре Катара.

Катарская национальная библиотека успешно справляется с налаживанием контакта с подрастающим цифровым поколением, выступая для молодежи своего рода навигатором. Так, в библиотеке существуют четыре уникальных инновационных пространства, в которых собраны все инструменты для самовыражения. Они призваны помочь юным читателям раскрыть свои изобретательские, музыкальные, художественные и другие способности.

«Цель нашей библиотеки не ограничивается предоставлением студентам места для встреч, обмена опытом и совместной работы. Мы также поддерживаем их амбиции и гарантируем, что вложенные ими время и силы пойдут на приобретение навыков, которые будут определять их будущее, а значит, и будущее их страны. Мы призываем их стать гражданами мира, которые вносят свой вклад в его улучшение», — рассказал Мунира Аль-Буайнайн, старший библиотекарь информационных служб Катарской национальной библиотеки.
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