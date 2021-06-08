Роспотребнадзор заявил об отсутствии превышения радиационного фона в Петербурге

Роспотребнадзор заявил об отсутствии превышения радиационного фона в Петербурге
Рисков радиационного загрязнения нет, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

Радиационный фон и показатели радиационной безопасности в Петербурге соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей.

Рисков радиационного загрязнения нет, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«На основании данных радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого учреждениями Роспотребнадзора, результатов непрерывного контроля радиационного фона Автоматизированной системой контроля радиационной обстановки, радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено»,- сообщили в ведомстве.

Напомним, режим повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области ввели с 10 утра вторника, 8 июня. Местных жителей успокоили, заявив, что ситуация в Кузьмолово не представляет опасности для поселения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ситуацию со введением повышенной готовности во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Кузьмолово прокомментировал вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

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