Власти Ленобласти опубликовали в новой редакции постановление о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово

С 1 по 9 мая охранять безопасность будут около 1 800 сотрудников полиции. Фото: Администрация правительства Ленобласти.
Флаг Ленинградской области. Фото: Администрация правительства Ленобласти.

Правительство Ленобласти опубликовало новую редакцию постановления о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово.

Постановление о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти
Постановление о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Напомним, режим повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области ввели с 10 утра вторника, 8 июня. Местных жителей успокоили, заявив, что ситуация в Кузьмолово не представляет опасности для поселения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ситуацию со введением повышенной готовности во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Кузьмолово прокомментировал вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

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