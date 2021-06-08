Власти Ленобласти опубликовали в новой редакции постановление о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово

Правительство Ленобласти опубликовало новую редакцию постановления о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово.

Напомним, режим повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области ввели с 10 утра вторника, 8 июня. Местных жителей успокоили, заявив, что ситуация в Кузьмолово не представляет опасности для поселения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ситуацию со введением повышенной готовности во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Кузьмолово прокомментировал вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.