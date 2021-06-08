В Ленобласти в четыре раза чаще стали пропадать люди в лесах

Скорее всего, это связано с потеплением.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали чаще пропадать люди в лесах и у водоемов. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что в мае поступило 275 сообщений о пропаже. До сих пор остаются не найденными 19 человек. При этом волонтеры смогли отыскать 207 граждан живыми, а десятерых – погибшими. Довольно часто люди теряются в зеленых зонах, так что стоит быть осторожнее при выезде за город.

«Сообщите близким о том, куда именно вы отправляетесь и когда планируете вернуться. Всегда берите с собой в лес заряженный телефон, спички или зажигалку, запас еды и воды, необходимые лекарства, теплую одежду»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт объяснил, как нужно готовиться к походу в лес.