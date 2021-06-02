Эксперт объяснил, как нужно готовиться к походу в лес

Специалист рассказал, как подготовиться к походу в лес. Фото: pixabay.com

Специалист рассказал, как подготовиться к походу в лес. Фото: pixabay.com

Специалист рассказала, как одеваться и что с собой брать, если собираешься отправляться в лес.

В связи с тем, что зачастую в лесах теряются не только взрослые, но и дети информационный координатор и инструктор школы «ЛизаАлерт» Надежда Некрасова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», как следует верно собраться на подобный активный отдых.

Надежда Некрасова заявила, что стоит остановиться на довольно яркой одежде, лучше всего будет надеть на себя светоотражающий жилет. Ведь, по словам специалиста, в случае чего поисковикам будет гораздо легче отыскать потерявшегося.

С собой, по совету специалиста, нужно обязательно взять рюкзак для себя и для ребёнка.

Положить в сумку следует питьевую воду, еду и свисток. Последнее необходимо для того, чтобы отзываться на крики поисковиков.

Кроме того эксперт отмечает, что, отправляясь в лес, важно как следует зарядить телефон. Лучше, чтобы работающий мобильный был и у ребенка.

Надежда Некрасова напомнила, что позвонить в «112» можно даже если на местности нет сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.