Эксперт объяснил, как нужно готовиться к походу в лес

Специалист рассказала, как одеваться и что с собой брать, если собираешься отправляться в лес.
В связи с тем, что зачастую в лесах теряются не только взрослые, но и дети информационный координатор и инструктор школы «ЛизаАлерт» Надежда Некрасова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», как следует верно собраться на подобный активный отдых.
Надежда Некрасова заявила, что стоит остановиться на довольно яркой одежде, лучше всего будет надеть на себя светоотражающий жилет. Ведь, по словам специалиста, в случае чего поисковикам будет гораздо легче отыскать потерявшегося.
С собой, по совету специалиста, нужно обязательно взять рюкзак для себя и для ребёнка.
Положить в сумку следует питьевую воду, еду и свисток. Последнее необходимо для того, чтобы отзываться на крики поисковиков.
Кроме того эксперт отмечает, что, отправляясь в лес, важно как следует зарядить телефон. Лучше, чтобы работающий мобильный был и у ребенка.
Надежда Некрасова напомнила, что позвонить в «112» можно даже если на местности нет сети.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.