Эксперт объяснил, как нужно готовиться к походу в лес

Эксперт объяснил, как нужно готовиться к походу в лес
Специалист рассказал, как подготовиться к походу в лес. Фото: pixabay.com

Специалист рассказала, как одеваться и что с собой брать, если собираешься отправляться в лес.

В связи с тем, что зачастую в лесах теряются не только взрослые, но и дети информационный координатор и инструктор школы «ЛизаАлерт» Надежда Некрасова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», как следует верно собраться на подобный активный отдых.

Надежда Некрасова заявила, что стоит остановиться на довольно яркой одежде, лучше всего будет надеть на себя светоотражающий жилет. Ведь, по словам специалиста, в случае чего поисковикам будет гораздо легче отыскать потерявшегося.

С собой, по совету специалиста, нужно обязательно взять рюкзак для себя и для ребёнка.

Положить в сумку следует питьевую воду, еду и свисток. Последнее необходимо для того, чтобы отзываться на крики поисковиков.

Кроме того эксперт отмечает, что, отправляясь в лес, важно как следует зарядить телефон. Лучше, чтобы работающий мобильный был и у ребенка.

Надежда Некрасова напомнила, что позвонить в «112» можно даже если на местности нет сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.

"Лиза Алерт" лес прогулки по лесу спасатели


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор назвала группы людей, которым может навредить квас
В Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. ...
Эксперт объяснил, как нужно готовиться к походу в лес
В Северной столице стартовал новый водный маршрут до Кронштадта
На Малой Октябрьской железной дороге стартовал 73-й сезон, однако без пассажиров
На рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу: в жилом доме пожар
Невролог рассказал о смертельно опасной ошибке при самолечении головной боли
Порядка 700 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге