В Петербурге не зафиксирован повышенный радиационный фон

В Петербурге не зафиксирован повышенный радиационный фон
В Петербурге радиация не повышена. Фото: pixabay.com

Как только в Ленинградской области во Всеволожском районе заявили о режиме повышенной готовности в связи с радиационной опасностью, то Северную столицу решили проверить на радиационные загрязнения.

Таким образом, на территории Петербурга не было зарегистрировано радиационных загрязнений. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре после того, как стали стали известны результаты проверки.

Проверку решили организовать после введения режима повышенной готовности в деревне Кузьмолово Всеволожского района в связи с радиационной опасностью.

Напоминаем, что режим был объявлен 8 июня 10:00 из-за ситуации, сложившейся на Радиационном комплексе в поселке Кузьмоловский.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко успокоил всех, кто увидел в техническом решении, обеспечивающим контроль за передачей объекта, экологическую опасность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуацию со введением повышенной готовности из-за радиации прокомментировал вице-губернатор по безопасности.

Всеволожский район кузьмолово радиация режим повышенной готовности


 

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