В Петербурге не зафиксирован повышенный радиационный фон

Как только в Ленинградской области во Всеволожском районе заявили о режиме повышенной готовности в связи с радиационной опасностью, то Северную столицу решили проверить на радиационные загрязнения.
Таким образом, на территории Петербурга не было зарегистрировано радиационных загрязнений. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре после того, как стали стали известны результаты проверки.
Проверку решили организовать после введения режима повышенной готовности в деревне Кузьмолово Всеволожского района в связи с радиационной опасностью.
Напоминаем, что режим был объявлен 8 июня 10:00 из-за ситуации, сложившейся на Радиационном комплексе в поселке Кузьмоловский.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко успокоил всех, кто увидел в техническом решении, обеспечивающим контроль за передачей объекта, экологическую опасность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуацию со введением повышенной готовности из-за радиации прокомментировал вице-губернатор по безопасности.