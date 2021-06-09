Суд обязал бизнесмена Ебралидзе выплатить 5,5 млрд рублей банку «Санкт-Петербург»

Так с бизнесмена в пользу банка взыскали задолженность в размере 5,5 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Так с бизнесмена в пользу банка взыскали задолженность в размере 5,5 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Предприниматель Александр Ебралидзе пытался обжаловать в суде решение о взыскании с него долга перед банком «Санкт-Петербург». Одного заседания не было, рассмотрение жалобы перенесли на дату накануне.

Суд рассмотрел апелляцию хозяина отеля Taleon Ебралидзе по делу о взыскании с него долга по кредитам (5,5 млрд рублей), сообщает объединенная пресс-служба судов. Решение оставили без изменений.

Так с бизнесмена в пользу банка взыскали задолженность в размере 5,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд не стал блокировать контент Dolce&Gabbana. В Санкт-Петербурге суд вернул прокурору административное исковой заявление, касающееся контента Dolce&Gabbana в социальной сети Instagram. Об этом 8 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.