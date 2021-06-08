В Петербурге суд не стал блокировать контент Dolce&Gabbana

В Петербурге суд не стал блокировать контент Dolce&#038;Gabbana
Суд вернул исковое заявление. Фото: pixabay

Суд вернул исковое заявление в прокуратуру.

В Санкт-Петербурге суд вернул прокурору административное исковой заявление, касающееся контента Dolce&Gabbana в социальной сети Instagram. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что у сотрудников правоохранительных органов сложилось впечатление, что посты, публикуемые брендом в соцсетях, являются информацией, запрещённой к распространению в России. В Октябрьском районном суде отметили, что имеющиеся недостатки не были устранены.

«По данным Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга, депутат Романов свое обращение отозвал»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что ему «плевать» на блокировки в интернете.

Dolce&Gabbana блокировка новости СПб


 

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