С 10 по 12 июня перекроют движение на КАДе

С 10 по 12 июня перекроют движение на КАДе
На КАДе перекроют движение. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На отрезке между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом будет полностью заблокировано движение автомобильного транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, ночью с 10 на 11 июня перекрыто будет внутренне кольцо КАД, а в ночь с 11 на 12 июня года закроют для движения внешнее кольцо.

Сообщается, что ограничения будут действовать только в течение 20 минут, с 00:00 до 00:20.

Данное решение принято из-за того, что на участке будут производиться работы по установке П-образной металлической опоры. Она нужна для того, чтобы размещать на ней знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

В связи с этим придется полностью перекрыть движение автомобильного транспорта по КАДу.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что с 10 по 12 июня ограничат движение на КАД.

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