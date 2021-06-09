Очередь «скорых» у Покровской больницы вызвала панику среди петербуржцев в соцсетях

Очередь «скорых» у Покровской больницы вызвала панику среди петербуржцев в соцсетях
"Скорые" у Покровской больницы.Фото: скриншот /www.facebook.com/people/Лев-Авербах

У Покровской больницы вновь собираются очереди. Горожане в социальных сетях на фоне новостей начинают говорить о новой волне пандемии COVID-19 и нехватке мест в больницах.

Во вторник, 8 июня, в Сети появилась информация о том, что две ночи подряд у Покровской больницы собираются очереди из карет скорой помощи. Петербуржцы начали бить тревогу в социальных сетях. Некоторые пользователи связали очереди с нехваткой мест в стационарах для коронавирусных больных.

Комментарии пользователей Facebook. Фото: скриншот

Представители самой больницы уже объяснили СМИ, что пик госпитализаций обычно наблюдается после выходных. При этом в учреждении заверили, что штат больницы укомплектован всем необходимым и работает в усиленным режиме.

«На этапе госпитализации работают семь врачебных бригад, поступающим выполняется большой спектр исследований, консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям, что требует временных затрат. После каждого пациента проводится дезинфекция», — пояснили в учреждении «78».

Комментарии пользователей Facebook. Фото: скриншот

Напомним, что в Покровской больнице лечат профильные патологии, осложненные коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Комментарии пользователей Facebook. Фото: скриншот

Отметим, что объяснять очереди из машин скорой помощи у Покровской больницы городскому комитету по здравоохранению уже приходилось осенью прошлого года. Тогда в ведомстве сообщали, что из-за соображений безопасности в больнице, в которую на тот момент отправляли пациентов с коронавирусом или подозрением на него, не могут собирать толпы. По этой причине своей очереди пациенты дожидались в машинам скорой помощи.

В комздраве также сообщали, что поручили руководству Покровской больницы увеличить число работников в приемном отделении, чтобы ускорить работу.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге перед Евро-2020 появятся дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

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