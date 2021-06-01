В Петербурге у Покровской больницы выстроились автомобили скорой помощи

В Петербурге у Покровской больницы выстроились автомобили скорой помощи
В этом году похожих инцидентов в Северной столице не замечали. Фото: Baltphoto/Михаил

В Северной столице опять заметили очередь из машин сокрой помощи у Покровской больницы. В ряд встали 15 карет.

Такие очереди в Петербурге начали замечать с начала COVID-19, часто такие фотографии появлялись в интернете в разгар пандемии, сообщает «Фонтанка». Это было связано с тем, что поступающих в больницу тестировали на COVID-19 и между пациентами старались соблюдать дистанцию.

В этом году похожих инцидентов в Северной столице не замечали, но после майских «каникул» в Петербурге начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка. Скорее всего, очередь из автомобилей скорых связана с этим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 9,5 тысяч человек. В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9500 человек.

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