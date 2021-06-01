В России за сутки коронавирус подтвердился у 9,5 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9500 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 081 417 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 372 россиянина. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 121 873 гражданина РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 8 944 человека. Общее количество выздоровлений достигло 4 693 579 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге стало на 10% больше ковид-пациентов.