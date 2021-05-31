За неделю в Петербурге стало на 10% больше ковид-пациентов

За неделю с 24 по 30 мая в Северной столице на 11,35% выросло число больных, обратившихся к врачам с подтвержденным коронавирусом. В федеральный регистр внесли 8367 случаев.

По информации справки по противодействию пандемии COVID-19, общее число взрослых, госпитализированных с коронавирусом и пневмониями, за неделю выросло на 2,1%.

Число наблюдаемых пациентов с ковидом выросло на 10,49%, до 18 076.

Для пациентов с коронавирусом развернуто 6142 койки в стационарах. За весь период вакцинации прививку получили 688 тысяч петербуржцев, из которых 573 прошли полный курс. Запаса вакцины в городе хватит еще на 128 тыс. человек.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что рост заболеваемости в Петербурге связан с массовыми мероприятиями во время майских праздников. Кроме ПМЭФ в ближайшие недели Северная столица также примет Евро-2020 и праздник всех выпускников «Алые пруса».

Всего с начала пандемии в Петербурге 439689 случаев заражения COVID-19. Скончались 14346 человек, в том числе 40 — за последние сутки. Выздоровело 405282 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями остаются свободны около 850 коек – это 14,4% от общего коечного фонда для инфицированных горожан.