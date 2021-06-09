Петербургские трамваи и троллейбусы «переодели» в спортивную форму с символикой Евро-2020

Трамваи и троллейбусы оформили к главному футбольному событию этого лето. Общественный транспорт получил символику Чемпионата Европы по футболу.

Спортивные трамваи и троллейбусы можно увидеть во всех районах Петербурга. Особенно часто они будут курсировать по Приморскому району, где находится Трамвайный парк №5. Он будет обслуживать официальные маршруты Евро-2020 — №19 и 48.

Фирменный облик получили 65 трамваев и 35 троллейбусов по всему городу. Жители и гости Северной столицы смогут проехать на «спортивном» транспорте как в центре, так и в спальных районах.

Символику снимут с трамваев и троллейбусов после завершения Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские трамваи будут работать по ночам в дни матчей Евро-2020.