Вандалы разрисовали указатели, установленные для Евро-2020 в Петербурге

Вандалы разрисовали указатели, установленные для Евро-2020 в Петербурге
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Северную столицу продолжают украшать к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет с 11 июня до 11 июля. Тем временем до новых указателей уже добрались вандалы.

Как сообщает Peterburg2, неизвестные разрисовали указатели, созданные для туристов в преддверии Евро-2020. Блоки установили на днях, но на них уже появились граффити. К примеру, на один из указателей возде метро «Чернышевская» вандалы нанесли надпись «добро».

Петербуржцы сетуют, что рядом с ним есть и второй подобный указатель. Уличные «художники» не обошли стороной и его. «Не простояли и недели, ну что за люди», — отмечают горожане.

Указатели к Евро-2020 установили возле некоторых станций метро. Их можно увидеть у «Адмиралтейской», «Беговой», «Невского проспекта», «Черной речки» и других станций. Кроме того, блоки появились у фан-зон, центров аккредитаций, стадиона, достопримечательностей.

Вдоль улиц повестили флажки с надписью «Санкт-Петербург», а на Невском проспекте растянули приветственные надписи. Трамваи и троллейбусы украсили спортивной символикой.

Петербург примет семь матчей Евро-2020. Для болельщиков с 11 июня открывается футбольная деревня на Конюшенной площади. Фан-зоны также появятся у Юбилейного и на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для болельщиков Евро-2020 в футбольной деревне приготовили развлекательную программу.

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