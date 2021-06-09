Президент РФС назвал задачу для сборной России на Евро-2020

Дюков считает, что команде нужно выйти в плей-офф.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, какая задача стоит перед сборной России на Евро-2020. Об этом сегодня, 9 июня, пишет РИА Новости.
Он считает, что национальной команде нужно хотя бы выйти в плей-офф – Дюков верит, что футболисты приложат для этого все усилия.
«Сборная России провела очень серьезную работу по подготовке, выполнила все задачи и программу, которая была разработана»,
— заверил президент РФС.
Напоминаем, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Семь матчей пройдут в Северной столице.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вандалы разрисовали указатели, установленные для Евро-2020 в Петербурге. К примеру, на один из указателей возле метро «Чернышевская» вандалы нанесли надпись «добро».