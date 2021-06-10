Более 15 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

Более 15 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу
Проводится расследование. Фото: Pixabay

Автобус вместе с пассажирами упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу. В результате происшествия погибли 17 человек и еще шесть пострадали, сообщает радио RPP.

Автобус направлялся из Трухильо в Патаз, сошел с дороги и упал с высоты 200 м. В салоне находились 33 пассажира, среди которых были дети. Пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе. Сейчас проводится расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Красного Курсанта черная иномарка наехала на женщину и скрылась. Полицейские разыскивают водителя, из-за которого пострадала пешеход. В Петроградском районе сегодня, 5 июня, произошла авария, в результате которой пострадала женщина.

автобус перу чп


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При крушении военного самолета в Мьянме погибли 12 человек
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Спасатели тушили подземный паркинг на Большевиков
Врач рассказал, с какой периодичностью можно есть фастфуд без вреда для здоровья
Более 15 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу
В МИДе заверили, что заявления США по «Северному потоку — 2» не повлияют на ...
«Айлендерс» разгромили «Бостон» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
В Пулково в четверг нет задержанных рейсов