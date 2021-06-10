Более 15 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

Автобус вместе с пассажирами упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу. В результате происшествия погибли 17 человек и еще шесть пострадали, сообщает радио RPP.

Автобус направлялся из Трухильо в Патаз, сошел с дороги и упал с высоты 200 м. В салоне находились 33 пассажира, среди которых были дети. Пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе. Сейчас проводится расследование.

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