Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
На место происшествия прибыла скорая. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Свердловской области автобус наехал на остановку. В результате происшествия погибли шесть человек, сообщает ТАСС.

Кроме того, 15 человек пострадали. Их госпитализировали. Сообщается, что автобус спускался с большой горы.

Дорожный инцидент произошел в ЗАТО Лесное, в поселке Горный на улице Калинина. По предварительной информации, автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.

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