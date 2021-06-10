Резня на кухне: задержан повар санатория, ударивший ножом коллегу

Резня на кухне: задержан повар санатория, ударивший ножом коллегу
Повар на рабочем месте ударил коллегу в Сестрорецке. Фото: Pixabay

В Петербурге 9 июня примерно в 14:00 правоохранителям Курортного района охранник санатория в Сестрорецке сообщил о том, что в учреждении произошло ножевое ранение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, когда полиция прибыла на место происшествия, то обнаружила 50-летнего повара санатория. Его пришлось госпитализировать в больницу. Мужчина с ранениями находился в состоянии средней тяжести.

Через час в Сестрорецке «по горячим следам» на улице 1 Мая у дома 4 был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 55-летний коллега потерпевшего, тоже повар.

Правоохранители установили, что задержанный во время ссоры, находясь на рабочем месте, ножом ударил потерпевшего. Оказалось, что подозреваемый ранее уже был осужден за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Так, возбуждено уголовное дело по «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое в коммунальной квартире на Боровой задержаны: после ножевого кровью истекал 45-летний сосед.

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