Трое в коммунальной квартире на Боровой задержаны: после ножевого кровью истекал 45-летний сосед

В Петербурге по «горячим следам» полиции удалось задержать троих жителей коммунальной квартиры, в которой прошлой ночью пырнули ножом мужчину.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Центральном районе города 2 июня рано утром в пять утра на улице Боровой истекал кровью мужчина. У него было ножевое ранение.
Оказалось, что 45-летнего гражданина, проживающего в коммунальной квартире, пришлось срочно госпитализировать в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением грудной клетки и с правосторонним гемотораксом.
Затем правоохранителям удалось «по горячим следам» на месте происшествия задержать двух женщин 38-и и 45-и лет и 46-летнего мужчину. Все трое проживают по улице Боровой вместе с пострадавшим.
Данные жители коммунальной квартиры отправились в отдел полиции.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском.