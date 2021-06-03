Трое в коммунальной квартире на Боровой задержаны: после ножевого кровью истекал 45-летний сосед

С места происшествия на Боровой изъято: кухонный нож, следы пальцев рук. Фото: pixabay

С места происшествия на Боровой изъято: кухонный нож, следы пальцев рук. Фото: pixabay

В Петербурге по «горячим следам» полиции удалось задержать троих жителей коммунальной квартиры, в которой прошлой ночью пырнули ножом мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Центральном районе города 2 июня рано утром в пять утра на улице Боровой истекал кровью мужчина. У него было ножевое ранение.

Оказалось, что 45-летнего гражданина, проживающего в коммунальной квартире, пришлось срочно госпитализировать в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением грудной клетки и с правосторонним гемотораксом.

Затем правоохранителям удалось «по горячим следам» на месте происшествия задержать двух женщин 38-и и 45-и лет и 46-летнего мужчину. Все трое проживают по улице Боровой вместе с пострадавшим.

Данные жители коммунальной квартиры отправились в отдел полиции.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском.