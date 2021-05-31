Женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском

Женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском
Инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте. Фото: скрин Google.Maps

На Ленинском проспекте в Петербурге произошла поножовщина. Пострадавшей оказалась женщина.

Инцидент случился в субботу, 29 мая, на лестничной клетке дома №117. Женщина заявила в полицию, что ее 32-летний сожитель вонзил ей нож в спину, а после украл ее телефон.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшую госпитализировали с резанной раной, а подозреваемого задержали у дома №55 по Благодатной улице.

Позже выяснилось, что задержанный гражданин сопредельного государства находится в розыске на своей родине. От суда он скрывался после нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга произошла драка с поножовщиной.

задержание новости СПб поножовщина


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и ...
Продажи автомобилей в Петербурге побили семилетний рекорд
Женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском
ФСБ разоблачила 96 нелегальных оружейников в 25 регионах России
Перезапуск «Секса в большом городе»: героини сериала о женщинах «за 30» еще ...
Рабочий выжил после падения с 12 этажа на стройке в Петербурге
В Роскачестве опровергли главные мифы о молоке
Кризис дает о себе знать: в Петербурге почти вдвое выросло количество ...