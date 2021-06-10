По старой схеме: «продавщица» меда вынесла из квартиры пенсионерки 300 тысяч рублей

По старой схеме: &#171;продавщица&#187; меда вынесла из квартиры пенсионерки 300 тысяч рублей
У пенсионерки украли 300 тысяч рублей в Приморском районе Петербурга. Фото: pixabay

Правоохранители выяснили, что ранее задержанная представительница кочевого народа причастна к еще одной краже у пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 12 мая в Петербурге были задержаны представительницы кочевого народа, которые украли у пенсионера деньги, пока продавали ему мед.

Женщины пришли в квартиру 85-летнего пенсионера на Гражданском проспекте в доме 15 и предложили приобрести мужчине мед. Когда продавцы покинули квартиру пенсионера, последний заметил исчезновение 10 тысяч рублей.

Уже на следующий день, сотрудники уголовного розыска задержали двух представительниц кочевого народа. Одной из них 52 года, другой 34. Женщины до сих пор находятся под стражей.

Оказалось, что от действий продавщиц пострадало пятеро пожилых петербуржцев.

Чуть позднее оперативники выяснили, что одна из женщин причастна к совершению кражи 300 тыс. рублей у 82-летней жительницы Приморского района. Схема была та же — под видом продажи меда проникнуть в квартиру к жертве и украсть деньги.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как выглядят представительницы кочевого народа, которые под видом продавщиц меда крали деньги у петербуржцев.

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