Долгожданное открытие станции метро «Зенит» для пассажиров: фоторепортаж Gazeta.SPb

В четверг, 10 июня, в преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2020 в Северной столице вновь открыли станцию метро «Зенит». На церемонии присутствовали вице-губернаторы Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также тренер «Зенита» Константин Зырянов.

Вестибюли станции отремонтировали и украсили точными копиями наград, завоёванных «сине-бело-голубыми» в различных соревнованиях, начиная с 1944 года. «Среди них наш главный трофей — кубок УЕФА 2008 года», — заметил Максим Соколов.

Напомним, что станцию «Зенит» закрывали на ремонт из-за выявленных в процессе эксплуатации дефектов. Сегодня все они устранены, причем в рамках контрактных обязательств — то есть, подрядчик не брал дополнительных средств на исправление ошибок. Соколов подчеркнул, что станция абсолютно безопасна для пассажиров.

На данный момент «Зенит» будет работать в «облегченном режиме», поскольку станцией, в основном, пользуются болельщики, которые приезжают на «Газпром Арену» и выходят через южный вестибюль — северный при этом пустует.

Власти рассчитывают, что в дни чемпионата основная нагрузка по перевозке посетителей чемпионата окажется именно на «Зените».