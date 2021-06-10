Суд зарегистрировал ходатайство следствия: Хованский предстанет перед судом уже сегодня

Суд зарегистрировал ходатайство следствия: Хованский предстанет перед судом уже сегодня
Блогер Юрий Хованский. Фото: СК РФ

В Петербурге Дзержинский районный суд 10 июня зарегистрировал прошение следствия, ходатайствующее об избрании меры пресечения Юрию Хованскому в виде заключения под стражу.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, блогера Юрия Хованского задержали по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Известно, что материалы дела уже находятся у судьи, а заседание назначено на сегодня на 15.00.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что против Хованского в Петербурге 9 июня возбудили уголовное дело. 31-летний блогер Юрий Хованский теперь уже признает вину и раскаивается.

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