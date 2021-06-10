Жители Янино больше двух недель дышали химикатами

Городской поселок Янино-1 больше двух недель задыхаются от запаха химикатов. Источник уже нашли, им оказалось предприятие, которое занималось обработкой дерева, а точнее – средства, которые использовались. Несмотря на то что владелец производства уверяет, что закупил новые вещества, жители опасаются, что их продолжат «травить» по ночам.

Запах химикатов, напоминающий хлор, завис над Кольцевой улицей в Янино, 25 мая. Как рассказала Gazeta.SPb местная жительница Елена, она сразу позвонила в службу «112» и оставила заявку через диспетчера МО «Заневское городское поселение».

«Я оставляла несколько сообщений, потому что запах не прекращался. В какой-то момент диспетчер даже ответил мне, что и в туалете пахнет. Я писала и в Роспотребнадзор, и в “Зеленый фронт”», — заметила Елена.

Из администрации МО Заневского городского поселения» с жительницей связались 1 июня. Тогда, правда, ей предложили поискать источник запаха самостоятельно.

Только накануне, 9 июня, представитель администрации вместе с участковым выехал на место.

Как рассказал Gazeta.SPb ведущий специалист сектора ГОЧС и безопасности МО «Заневское городское поселение» Алексей Трутаев, он вместе с участковым решил осмотреть зону в Янино, на которой находится несколько предприятий. В результате выяснилось, что источник запаха – предприятие «Русь бревенчатая», которое занимается проектированием и строительством деревянных домов и срубов бань.

«Пахло средство, которым обрабатывали дерево. Позже генеральный директор предъявил сертификаты материалов на соответствие. На месте он заверил, что немедленно заменит все вещества», — сообщил Трутаев.

Как и следовало ожидать, после проверки запах исчез. Проснулись от него местные жители уже в ночь на 10 июня. По их предположению, рабочие могли слить остатки старых средств или начали усиленно использовать их.

В разговоре с Gazeta.SPb генеральный директор предприятия Денис Мигачев заверил, что такие варианты «абсолютно исключены».

«В среду в обед мы прекратили обработку и купили новый антисептик, который абсолютно ничем не пахнет», — сообщил он.

Местные жители, которые больше двух недель дышали химикатами, не верят, что едкий запах исчезнет так просто.

В администрации Заневского городского поселения пообещали провести повторную проверку, а также передать информацию в региональное управление Роспотребнадзора и комитет по эконадзору. Специалисты уже этих ведомств смогут оценить воздействие химических препаратов, которые использует предприятие.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жители «Рыбацкого» жаловались на фиолетовый ручей и неприятный химический запах.