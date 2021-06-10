Жители Янино больше двух недель дышали химикатами

Жители Янино больше двух недель дышали химикатами
Предприятия в Янино. Фото: панорамы "Гугл"

Городской поселок Янино-1 больше двух недель задыхаются от запаха химикатов. Источник уже нашли, им оказалось предприятие, которое занималось обработкой дерева, а точнее – средства, которые использовались. Несмотря на то что владелец производства уверяет, что закупил новые вещества, жители опасаются, что их продолжат «травить» по ночам.

Запах химикатов, напоминающий хлор, завис над Кольцевой улицей в Янино, 25 мая. Как рассказала Gazeta.SPb местная жительница Елена, она сразу позвонила в службу «112» и оставила заявку через диспетчера МО «Заневское городское поселение».

«Я оставляла несколько сообщений, потому что запах не прекращался. В какой-то момент диспетчер даже ответил мне, что и в туалете пахнет. Я писала и в Роспотребнадзор, и в “Зеленый фронт”», — заметила Елена.

Из администрации МО Заневского городского поселения» с жительницей связались 1 июня. Тогда, правда, ей предложили поискать источник запаха самостоятельно.

Только накануне, 9 июня, представитель администрации вместе с участковым выехал на место.

Как рассказал Gazeta.SPb ведущий специалист сектора ГОЧС и безопасности МО «Заневское городское поселение» Алексей Трутаев, он вместе с участковым решил осмотреть зону в Янино, на которой находится несколько предприятий. В результате выяснилось, что источник запаха – предприятие «Русь бревенчатая», которое занимается проектированием и строительством деревянных домов и срубов бань.

«Пахло средство, которым обрабатывали дерево. Позже генеральный директор предъявил сертификаты материалов на соответствие. На месте он заверил, что немедленно заменит все вещества», — сообщил Трутаев.

Сайт предприятия «Русь бревенчатая»

Как и следовало ожидать, после проверки запах исчез. Проснулись от него местные жители уже в ночь на 10 июня. По их предположению, рабочие могли слить остатки старых средств или начали усиленно использовать их.

В разговоре с Gazeta.SPb генеральный директор предприятия Денис Мигачев заверил, что такие варианты «абсолютно исключены».

«В среду в обед мы прекратили обработку и купили новый антисептик, который абсолютно ничем не пахнет», — сообщил он.

Местные жители, которые больше двух недель дышали химикатами, не верят, что едкий запах исчезнет так просто.

В администрации Заневского городского поселения пообещали провести повторную проверку, а также передать информацию в региональное управление Роспотребнадзора и комитет по эконадзору. Специалисты уже этих ведомств смогут оценить воздействие химических препаратов, которые использует предприятие.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жители «Рыбацкого» жаловались на фиолетовый ручей и неприятный химический запах.

запах ленобласть новости ленобласти химикаты янино


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино
2,5 километра дороги на Рябовском шоссе обойдутся почти в 100 млн рублей
По программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка
Посуточная аренда квартир в Петербурге перед Евро-2020 подорожала на 10%
В Ленобласти в пятницу ожидаются кратковременные дожди и +26 градусов
«Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов
Скончалась депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу
Поезд сбил пожилого скутериста в Тосненском районе