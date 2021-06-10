Прокурор просил реальный срок мужчине за избиение представителя власти: суд дал 1,5 года условно

Прокурор просил реальный срок мужчине за избиение представителя власти: суд дал 1,5 года условно
Мужчине дали 1,5 года условно. Фото: Balltphoto/Павел Долганов

Петербургский городской суд не стал менять приговор Октябрьского районного суда Северной столицы в отношении Кирилла Богданова, признанного виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, ранее прокурор обжаловал приговор, так как считал, что наказание слишком мягкое. По его мнению, нарушителя следовало отправить в колонию-поселение. Потому как условных срок не поможет мужчине осознать вину.

С прокурором согласились потерпевшие. Однако суд решение об условном сроке на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года изменять не стал.

При этом, Богданов поблагодарил Октябрьский районный суд Петербурга за второй шанс и принес потерпевшим свои извинения.

Напомним, что в этом году 31 января Богданов в Петербурге на Сенной площади принимал участие в несанкционированном митинге. Там же он дважды ударил кулаком представителя власти в туловища, а затем еще раз нанес ему удар в область спины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура вновь пытается избавиться от Sport Palace на Крестовском, но спорткомплекс может простоять вечно.

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