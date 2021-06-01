Прокуратура вновь пытается избавиться от Sport Palace на Крестовском, но спорткомплекс может простоять вечно

Спорткомплекс Sport Palace на Крестовском острове вновь оказался под угрозой сноса. Город уже несколько лет пытается избавиться от объекта. Многочисленные суды и смена собственника здания создали клубок, который, кажется, невозможно распутать. Теперь прокуратура просит Смольный ускорить процесс сноса, чиновники утверждают, что руки им связала прокуратура. Инвестор же нашел элегантный способ «самоустраниться» от демонтажа объекта. Пока в городе разбираются кто, как и за какие деньги будет очищать территорию, Sport Palace продолжает работать.

История «Спорт Паласа» тянется несколько лет. Сначала его строили как временный объект, затем проект «Теннисной школы» был доработан, расширен, с городом в 2012 году был заключен инвестдоговор, после чего ООО «Предприятие «Диапазон»» предпринимателя Романа Курбатова инвестировало в проект 20 млн долларов.

В 2014-м году комиссия КГИОП даже осмотрела спортклуб и постановила принять работы, но вскоре процесс застопорился. Почти одновременно с подписанием акта приемки КГИОП возглавил Сергей Макаров, а компания получила уведомление об отказе в приемке работ. В качестве причины указали отклонение от согласованного проекта.

В результате объект получил статус самостроя, а в 2016-м году город расторг с компанией инвестиционный договор.

«Строительство осуществлено в полном соответствии с инвестиционным договором. В 2014-м был подписан акт приемки работ, но ему отказались присваивать номер и ставить печать и назвали проектом», — рассказал «Фонтанке» Роман Курбатов.

Началась борьба в судах, которая шла с переменным успехом. В 2018-м году арбитраж признал право собственности на здание правопреемника «Предприятия «Диапазон»» «Спорт Палас». Следующая инстанция его отменила. В прошлом году кассационный суд встал на сторону города, но в этом году наложить на постройку обеспечительные меры через Высший арбитражный суд так и не смогли.

Параллельно в 2016 году Петроградский районный суд по иску прокуратуры обязал владельца Sport Palace снести спорткомплекс. Это решение в силу вступило в прошлом году. ООО «Спорт Палас» нашло элегантный выход из положения – запустило процесс ликвидации, поставив и чиновников, и правоохранителей в неловкое положение. Дело в том, что после ликвидации сносить объект городу придется за свой счет.

При этом у службы судебных приставов финансирование на эти работы нет.

Теперь, как пишет «Фонтанка», прокурор Петербурга Сергей Литвиненко решил обратиться к губернатору Александру Беглову. По словам прокурора, постройка несет «угрозу безопасности граждан». Он считает, что снести здание должен Комитет по контролю за имуществом Петербурга.

Чиновники, впрочем, отмечает «Фонтанка», указывают на то, что руки им связала сама прокуратура. В комитете сообщили, что по иску прокуратуры суд обязал правообладателя демонтировать объект, и только суд может изменить решение о лице, выполняющем снос.

Пока в городе разбираются, кто и за счет каких средств должен сносить здание, основатель спорткомплекса Роман Курбатов предпочитает рассказывать о том, как три года подряд прокурор Литвиненко играл в теннис в «Спорт Паласе». Такое заявление он сделал в эфире телеканала 78. Но затем, сообщил он, когда «прокурор выяснил, что толком в теннис играть не может, клуб превратился в орудие преступления», шутит бизнесмен. Особенно его удивило то, что прокуратура подала иск в в районный суд.

«Решение, на которое ссылается господин Литвиненко, вынесено судом общей юрисдикции, что является заведомо незаконным, так как это — подведомственность арбитражного суда. Кроме того, сроки исковой давности истекли», — приводит слова Курбатова «Фонтанка».

Отметим, что председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук обратился в ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» и его генеральному директору Александру Данилову. Он просил расторгнуть два договора холодного водоснабжения и водоотведения. Работники служб «Водоканала» уже пытались оставить без воды комплекс из пяти бассейнов, где занимаются не только взрослые, но и дети.

Пока собственник пытается признать эти действия незаконными через суд. Отметим, что письмо об отключении от электричества от прокурора было направлено и в ПСК. Арбитраж, однако, суд встал на сторону спорткомплекса, и договор электроснабжения расторгнут не был.

Сейчас Sport Palace продолжает работать и, судя по всему, просуществовать он может долго. Как отмечает МК, в процессе реорганизации спортивный комплекс передавался от одного предприятия к другому. Пока суд обязывал одного ответчика сносить здание, объект передали другому лицу, которого в итоге так и не привлекли к участию в деле.

Еще одно затруднение – специалисты утверждают, что снос комплекса площадью в 8 тысяч «квадратов» приведет к уничтожению более ста деревьев и повреждению Южной дороги, а также порче территории парка и Южного пруда. Кто выдаст разрешение и согласует такие работы, — вопрос.